وزير التوحيد يبحث مع منظمات دولية التعاون الإنساني مع كوريا الشمالية

Photo : KBS News

أجرى وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" محادثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غبريسيوس" أمس الاثنين في جنيف، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بالتعاون الإنساني مع كوريا الشمالية لدعم مكافحة فيروس كورونا.وكان الوزير "لي" قد رافق الرئيس الكوري "مون جيه إين" في زيارته لروما لحضور قمة مجموعة العشرين، ثم توجه بعد ذلك إلى مدينة جينيف السويسرية.وتبادل الجانبان الآراء حول وضع كورونا في كوريا الشمالية وسبل التعاون الطبي والصحي معها.كما التقى الوزير الكوري "لي" بنائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "جيل كاربونير"، وأمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "جاغان تشاباجين"، واتفق معهما على التواصل والتعاون الوثيقين لحل مسألة لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين.