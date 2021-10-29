600 مليون مشاهدة لأغنية باتر لفرقة بي تي إس على يوتيوب

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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "باتر" لفرقة "بي تي إس" 600 مليون مرة على يوتيوب.وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الثلاثاء إنه تم تحقيق هذا الإنجاز في الدقيقة السادسة والأربعين من بعد منتصف ليلة اليوم، وذلك بعد 165 يوما من الكشف عن الفيديو الموسيقي للأغنية يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي.وتعد أغنية "باتر" الحادية عشرة من نوعها من بين أغاني فرقة "بي تي إس" التي تجاوز عدد مرات مشاهدتها 600 مليون.وقد تصدرت أغنية "باتر" قائمة "بيلبورد هوت 100" لـ7 أسابيع متتالية منذ يوم الخامس من يونيو الماضي.وكانت أغنية "باتر" أسرع فيديو على يوتيوب على الإطلاق يسجل 108.2 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحها.