الاستثمارات الأجنبية في كوريا تتضاعف 5 آلاف مرة خلال 59 عاما

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تبين أن الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية قد تضاعفت 5 آلاف مرة منذ أن تم أول استثمار في عام 1962.جاء ذلك في تقرير كشفت عنه وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في احتفال أقيم اليوم الثلاثاء في سيول بمناسبة يوم الشركات الأجنبية.وأشار التقرير إلى أن شركة "آسيا" الكورية للسيارات قد نجحت جذب أول استثمار أجنبي مباشر بقيمة 3 ملايين دولار في عام 1962، ثم شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا زيادة مستمرة لتصل إلى 20 مليارا و750 مليون دولار في العام الماضي.وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 18 مليارا و210 ملايين دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.وقال التقرير أيضا إن حصة شركات الاستثمار الأجنبي من إجمالي حجم المبيعات في كوريا الجنوبية بلغت 12%، فيما بلغت حصتها من التوظيف 5%، ومن الصادرات 19.4%، مما مكنها من أن تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الكوري.وفي كلمة ألقاها وزير التجارة "يوه هان كو" خلال الاحتفال، أشاد بالدور الذي لعبته شركات الاستثمار الأجنبي في استقرار توريد المواد الخام وقطع الغيار والمعدات، وتنفيذ مشروعات الصفقة الجديدة الكورية، وبناء مركز عالمي للقاحات في كوريا الجنوبية.