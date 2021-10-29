استمرار عدم الاستقرار في الأسعار الاستهلاكية في كوريا

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كشفت الحكومة الكورية عن تدابير تستهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار الاستهلاكية بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا في شهر أكتوبر الماضي.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة اليوم الثلاثاء لنواب الوزراء ذوي الصلة بالأسعار، حيث قال نائب وزير المالية "لي أوك وان" إن الأسعار الاستهلاكية في شهر أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 3.2%، بسبب انتهاء المهلة الزمنية للدعم الحكومي لرسوم الاتصالات.وأضاف أن الأسعار الاستهلاكية في أكتوبر شهدت ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق باستثناء الارتفاع في رسوم الاتصالات.وأشار "لي" إلى أن حالة عدم اليقين في الأسعار الاستهلاكية ستظل قائمة في نوفمبر بسبب الارتفاع المحتمل لأسعار النفط الخام العالمية.وبموجب التدابير التي ستتخذها الحكومة لاستقرار الأسعار الاستهلاكية، سيتم تخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على المنتجات النفطية في أسرع وقت ممكن.وكانت الحكومة الكورية قد قررت تخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على المنتجات النفطية بنسبة 20% بشكل مؤقت خلال الفترة من الثاني عشر من نوفمبر الجاري وحتى نهاية شهر أبريل من العام القادم.كما سيتم بموجبها زيادة حجم توريد الخضروات المستخدمة في صنع الكيمتشي لفصل الشتاء، بما في ذلك الملفوف والفجل والفلفل الأحمر والثوم، خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر القادم.