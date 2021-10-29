كوريا تشهد اتجاها تصاعديا في حالات كورونا الجديدة

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اتضح أن كوريا الجنوبية ظلت تسجل اتجاها تصاعديا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حتى قبل أن تبدأ في الانتقال إلى نظام "التعايش مع كورونا" يوم الاثنين الماضي، خاصة فيما بين المراهقين ومن هم في الستينيات من العمر.وفي إفادة عبر الإنترنت يوم أمس الثلاثاء، قال "لي سانغ وان" المسؤول الكبير في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات تستعد لحدوث زيادة محتملة في أعداد المرضى نتيجة لسياسة العودة إلى الوضع الطبيعي التدريجي. وأضاف أن الدول التي سعت لاتخاذ خطوات مماثلة قبل كوريا الجنوبية شهدت زيادة في عدد الحالات بعد شهر أو شهرين من تنفيذها، مما أجبر بعض الدول على العودة إلى تشديد لوائح الحجر الصحي.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قفز متوسط عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي حتى يوم السبت بنسبة 28,2% مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 1716 حالة. ومن بين أولئك الذين أصيبوا بالفيروس في الأسبوع الماضي، كان 15,4% ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، و24,3% منهم ممن تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما. وقد ارتفع عدد الأشخاص في فئة المراهقين من 3,9% في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي إلى 5,6% في الأسبوع الرابع. أما بالنسبة لمن هم في الستينيات من العمر، فقد ارتفع الرقم المقارن من أقل من 3% الأسبوع الماضي إلى ما فوق 3% هذا الأسبوع.