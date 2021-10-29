تأكيد أول إصابة في كوريا منذ 7 أشهر بإنفلونزا الطيور المهاجرة

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قررت الحكومة الكورية تعزيز إجراءات التطهير بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور تشمل الطيور المهاجرة لأول مرة منذ سبعة أشهر.ووفقا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أمس الثلاثاء، تم فحص عينات من 17 طائرا بريا تم جمعها في منطقة نهر "غوك كيو" في مدينة "تشون آن" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، أول من أمس الاثنين، حيث تم العثور في إحداها على سلالة "إتش 5 إن 1" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.وحذر المسؤولون من احتمال الإصابة بعدوى ثانوية عن طريق الطيور المهاجرة، موضحين أن مناطق أخرى في البلاد ربما تكون قد تأثرت أيضا. وقيمت الوزارة الوضع بأنه خطير، مشيرة إلى أن اكتشاف سلالة شديدة العدوى تشمل الطيور المهاجرة غالبا ما يتبعه اكتشاف سلالات مماثلة في مزارع الدواجن المحلية، بما في ذلك المزارع البعيدة. كما رفعت الوزارة مستوى مراقبة العدوى إلى "خطر" يوم الاثنين، وعززت إجراءات الحجر الصحي.