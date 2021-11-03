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المحلية

موسم تلون أوراق الشجر في جبل هاللا يصل إلى ذروته

Write: 2021-11-03 10:31:30

موسم تلون أوراق الشجر في جبل هاللا يصل إلى ذروته

Photo : YONHAP News

وصل موسم تلون أوراق الشجر لهذا العام على جبل هاللا إلى ذروته، متأخرا بمقدار أسبوع واحد مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، بدأت الأوراق في أعلى جبل في كوريا الجنوبية بالتلون يوم الثلاثاء الماضي ووصلت إلى ذروتها يوم أمس الثلاثاء. وجاءت ذروة موسم تلون أوراق الشجر الخريفية على جبل هاللا في جزيرة جيجو متأخرة بسبعة أيام عن العام الماضي وبأربعة أيام عن متوسط السنوات السابقة.

وأوضح التقرير أن الأمر عادة ما يستغرق أسبوعين حتى يصل موسم أوراق الشجر إلى ذروته، لكن العملية تسارعت بسبب الظروف الجوية الأخيرة والاختلافات الشديدة في درجات الحرارة بين أقل مستوياتها في الصباح وأعلى مستوياتها خلال النهار.
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