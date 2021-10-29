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السياسية

الرئيس مون يؤكد أهمية تعزيز ريادة كوريا في الحد من غازات الاحتباس الحراري

Write: 2021-11-03 11:10:02Update: 2021-11-03 11:15:17

الرئيس مون يؤكد أهمية تعزيز ريادة كوريا في الحد من غازات الاحتباس الحراري

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية أن تلعب كوريا الجنوبية دورا رياديا في الحد من غازات الاحتباس الحراري، حيث إنها استطاعت الدخول لمصاف الدول المتقدمة بعد أن كانت دولة نامية.
جاء هذا التصريح في تغريدة نشرها الرئيس "مون" على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء قبل مغادرته مدينة غلاسكو بعد حضوره مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 26"، حيث قال إنه قدم للمؤتمر خطة كوريا للحياد الكربوني، إيمانا بالشغف وروح التعايش لدى أفراد الشعب والشركات في كوريا الجنوبية. 
وأضاف أن الحكومة الكورية رفعت هدفها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وانضمت إلى التعهد العالمي للميثان، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستتعاون تعاونا وثيقا مع دول العالم لتقليل غازات الاحتباس الحراري وحماية الغابات والنظام البيئي للتربة.
كما أكد الرئيس "مون" أن أزمة المناخ تتطلب إجراءات فورية، معربا عن أمله في أن تكون كوريا الجنوبية مثالا يحتذي به وتقود التضامن والتعاون.
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