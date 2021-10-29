مون يترحم على ضحايا كارثة السفينة المجرية

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ترحم الرئيس "مون جيه إين" على الكوريين الجنوبيين والمجريين الذين قتلوا في حادث غرق عبارة في عام 2019 في مدينة بودابست.جاء ذلك بعد وقت قصير من وصوله إلى المجر في زيارة رسمية يوم أمس الثلاثاء، حيث زار مون النصب التذكاري الذي أقيم للضحايا بالقرب من موقع الحادث، ووضع باقة من الزهور وترحم على الضحايا.وقدم الرئيس الكوري الشكر للحكومة المجرية على جهود البحث والإنقاذ التي بذلتها في أعقاب الحادث، كما أعرب عن تقديره للشعب المجري وتعازيه، وامتنانه لإقامة النصب التذكاري، قائلا إنه سيقدم "التعازي الأبدي" للضحايا.كما أعرب مون عن تعازيه في الضحايا المجريين، وأعرب عن أمله في أن يؤدي الحادث المأساوي إلى تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين.ويذكر أنه في أثناء نقل 33 سائحا كوريا جنوبيا على متن عبارة، اصطدمت بها سفينة سياحية كبيرة يوم 29 مايو من عام 2019، في نهر الدانوب بالقرب من جسر "مارغريت" مما أدى إلى غرق العبارة ومصرع 25 مواطنا كوريا، وفقدان شخص آخر، كما توفي القبطان المجري وأحد أعضاء الطاقم.