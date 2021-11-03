احتياطي كوريا من النقد الأجنبي يحقق مستويات قياسية للشهر الرابع على التوالي

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سجل احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق للشهر الرابع على التوالي في شهر أكتوبر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بلغ 469 مليارا و210 ملايين دولار حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. وقد ارتفع الرقم بمقدار خمسة مليارات و250 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق ليحل محل الرقم القياسي المسجل في أواخر سبتمبر.وكانت الأرقام المقارنة في يوليو 458 مليارا و680 مليون دولار، وفي أغسطس 463 مليارا و970 مليون دولار. وأرجع تقرير البنك المركزي تلك الزيادة في جزء منها إلى أرباح الاستثمار في الأصول بالعملات الأجنبية.ويذكر أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية ومواقف احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.وحتى نهاية سبتمبر، احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، بدرجة أقل من الشهر الأسبق، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة متقدمة على كوريا الجنوبية، بينما احتلت الصين واليابان وسويسرا المراكز الثلاثة الأولى.