هيئة التحقيق في قضايا الفساد تستجوب رئيس نيابة بشأن فضيحة التدخل السياسي

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عاد "سون جون سونغ" رئيس النيابة الذي يشتبه في صلاته بفضيحة تدخل سياسي تتعلق بالمدعي العام السابق "يون صوك يول"، إلى منزله في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تم استجوابه بواسطة هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بشأن دوره المزعوم في القضية، حيث استمرت عملية الاستجواب لما يقرب من 13 ساعة، حتى الساعة 11 مساء.ويُشتبه في أن "سون" أمر المدعين العامين بتقديم شكاوى ضد شخصيات موالية للحكومة قبل الانتخابات العامة العام الماضي، والتآمر مع "كيم وونغ" النائب البرلماني عن حزب "قوة الشعب" المعارض لتقديم شكاوى التشهير.وكان هذا أول استدعاء لمشتبه به مرتبط بالفضيحة منذ أن بدأت هيئة التحقيق في قضايا الفساد تحقيقاتها في شهر سبتمبر الماضي. وكانت الهيئة قد طلبت مذكرة توقيف بحق "سون" الشهر الماضي ولكن تم رفضها لعدم كفاية الأسباب. ومن جانبه نفى "سون" معظم الاتهامات الموجهة إليه.وفي غضون ذلك، من المرجح أن تستدعي هيئة التحقيقات النائب البرلماني "كيم وونغ" اليوم الأربعاء لاستجوابه.