دوسان بيرز يفوز على كي وون هيروز 16-8 في بطولة كيه بي أوه وايلد كارد

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فاز فريق "دوسان بيرز" على فريق "كي وون هيروز" بـ16 مقابل 8 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن بطولة "كيه بي أوه وايلد كارد"، ليتقدم إلى الجولة التالية من البطولة التي تنظمها منظمة كوريا للبيسبول.وقد خسر فريق "دوسان بيرز" بـ4 مقابل 7 في المباراة الأولى، ولكن بما أنه المصنف في المركز الرابع فإنه لم يكن يحتاج إلا إلى التعادل في المباراة الثانية للتقدم، بينما كان يحتاج فريق "كي وون هيروز"، المصنف في المركز الخامس، إلى فوزين.وسوف يواجه فريق "دوسان بيرز" فريق "إل جي توينز" المصنف في المركز الثالث ضمن البطولة في مباراة ستقام في ملعب"جام شيل" في سيول غدا الخميس.وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها ناديان في سيول إلى الجولة الأخيرة من البطولة، وسوف يواجه الفائز منهما فريق "كيه تي ويز".