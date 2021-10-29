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الاقتصادية

الحكومة الكورية تقول إنها غير قادرة على تحمل دفع أموال إغاثة إضافية

Write: 2021-11-03 12:18:03Update: 2021-11-03 14:34:22

الحكومة الكورية تقول إنها غير قادرة على تحمل دفع أموال إغاثة إضافية

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن الحكومة الكورية لا تستطيع تحمل جولة أخرى من دفع إغاثة مالية لجميع أفراد الشعب، كما اقترح "لي جيه ميونغ" المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به "كيم" خلال مقابلة إذاعية اليوم الأربعاء، حيث أكد أن المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هي تعويض أصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة الذين يعانون من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن القدرة المالية للحكومة غير كافية لدفع إغاثة مالية إضافية لجميع أفراد الشعب، مشيرا إلى أن إنفاق ميزانية هذا العام سينتهي في غضون الشهرين القادمين.
وتتماشي تصريحات "كيم" مع وزير المالية "هونغ نام كي" الذي عارض في السابق فكرة تقديم إغاثة نقدية لجميع أفراد الشعب بدلا من تقديمها لمن يعانون أكثر من غيرهم.
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