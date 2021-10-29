المرشح الرئاسي للحزب الحاكم يدعو إلى دفع إغاثة مالية لجميع أفراد الشعب

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طلب المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" من الحزب رسميا تنفيذ اقتراحه الداعي إلى دفع إغاثة مالية لجميع أفراد الشعب.وقال "لي" خلال أول اجتماع للجنة الانتخابات التابعة للحزب الحاكم اليوم الأربعاء إنه من الضروري رعاية عامة الشعب الذين تأثروا على نطاق واسع من جائحة كورونا.وفيما يخص المخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد بسبب تقديم إغاثة لجميع أفراد الشعب، قال "لي" إن معدلات الديون الوطنية لكوريا الجنوبية تعتبر من بين الأقل على مستوى العالم، فيما تسجل معدلات الديون الأسرية الكورية نسبة عالية.وفي المقابل، كثف المرشحون الأربعة للانتخابات الرئاسية التمهيدية لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي من هجومهم ضد مرشح الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ".وقال المرشح "يون صوك يول" إن انتخابات الرئاسة القادمة ستكون بمثابة حرب ضد المخطط الرئيسي الحقيقي لفضيحة "ديه جانغ دونغ" العقارية، مؤكدا أنه سيعمل على تشكيل تضامن مشترك مضاد لهذه الفضيحة إذا تم انتخابه مرشحا رئاسيا.ومن ناحية أخرى حذر المرشح "هونغ جون بيو" من أنه إذا لم يقبل الرئيس الكوري بفكرة تعيين مدعٍ خاص ليقوم بإجراء تحقيقات في فضيحة ديه جانغ دونغ، فلن يمكنه الهروب من مسؤولياته بعد انتهاء فترة رئاسته.