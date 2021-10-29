سيول تدعو طوكيو إلى تخفيف القيود عن دخول رجال الأعمال والطلاب

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دعت الحكومة الكورية اليابان مجددا إلى تخفيف القيود التي تفرضها على دخول رجال الأعمال والطلاب الكوريين إلى أراضيها.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية في تصريح للصحفيين أمس الثلاثاء إن سيول تطالب طوكيو باستمرار بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن للسماح أولا لرجال الأعمال والطلاب بالسفر بحرية تامة من وإلى اليابان إذا تم استيفاء شروط معينة.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية قد نقلت هذا الموقف للجانب الياباني من خلال المحادثات الهاتفية التي جرت بين قائديْ البلدين يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي، والاجتماع الذي عُقد بين وزيري خارجية البلدين في شهر سبتمبر الماضي.وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد أشارت مؤخرا إلى أن الحكومة اليابانية تدرس تخفيف جزء من القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى أراضيها قريبا، خاصة رجال الأعمال والطلاب.وكانت اليابان تسمح لرجال الأعمال والطلاب من 11 دولة ومنطقة، منها كوريا الجنوبية، بدخول أراضيها، لكنها علقت ذلك السماح منذ شهر يناير الماضي بعد إعلان حالة الطوارئ لعاصمتها طوكيو بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا فيها.