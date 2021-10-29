توقعات بارتفاع حالات الإصابة بين المراهقين ذوي معدلات التطعيم المنخفضة

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توقعت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية أن يزيد عدد حالات الإصابة بين المراهقين ذوي معدلات التطعيم المنخفضة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه لم تتشكل مناعة لدى المراهقين بسبب المعدلات المنخفضة للتطعيم، مشيرة إلى احتمال تعرضهم لخطورة العدوى في أثناء العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة عدد المراهقين المصابين بفيروس كورونا.وأضافت الوكالة أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين المراهقين تشهد ارتفاعا مستمرا في الدول التي قررت العودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدة على أهمية خضوع المراهقين للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقد بلغت معدلات الحجز المسبق لتطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و15 عاما، 27.8% حتى يوم أمس الثلاثاء.وقالت الوكالة إن العلماء أكدوا أن فوائد لقاح كورونا بالنسبة للمراهقين تفوق مخاطر إصابتهم بالفيروس.