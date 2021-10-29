الحكومة الكورية تعرب عن معارضتها لسن تشريع لحظر أكل لحوم الكلاب

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أعربت وزارة سلامة الغذاء والدواء عن معارضتها لسن تشريع يتعلق بحظر أكل لحوم الكلاب، مشيرة إلى عدم تحقق إجماع عام بشأن هذه القضية.وردا على خطاب أرسلته الجمعية الكورية للحوم الكلاب في الشهر الماضي، قالت الوزارة اليوم الأربعاء إنه من الصعب سن قانون يسمح أو يحظر أكل لحوم الكلاب، بسبب اختلاف الآراء حول هذه المسألة.وقالت إنه يمكن مراجعة القضية بعد إجراء مناقشات مجتمعية مكثفة والتوصل إلى توافق في الآراء.ويعد بيان الوزارة أول تعليق رسمي على هذا الأمر منذ أن أثار الرئيس "مون جيه إين" هذه القضية في أواخر سبتمبر. وفي مشاورات السياسات مع رئيس الوزراء، اقترح الرئيس أن الوقت قد يكون مناسبة لإجراء مراجعة مدروسة لقضية حظر تناول لحوم الكلاب.وقد أرسلت الجمعية الكورية للحوم الكلاب خطابا إلى المكتب الرئاسي تطلب فيه التراجع عن تلك التعليمات.