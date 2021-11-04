فرقة بلاك بينك تطلب تحرك العالم لمواجهة أزمة تغير المناخ

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حثت فرقة الفتيات الكورية "بلاك بينك" العالم على توحيد الجهود لمعالجة أزمة تغير المناخ في رسالة بالفيديو أرسلت إلى مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة، الذي عُقد في غلاسكو باسكتلندا.وفي الفيديو المنشور أيضا على قناة الفرقة على موقع يوتيوب، قالت الفرقة المكونة من 4 عضوات إن التغييرات بدأت تصيب الكوكب بالفعل، كما حدث في ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي وتدمير الحياة البرية.وقالت العضوات إن العالم يجب أن يتحرك الآن على نحو عاجل، ويجب على الجميع تحمل مسؤولية العمل الجماعي. وطلبت الفتيات من قادة العالم اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الكوكب الآن وإلى الأبد.وقالت وكالة "واي جيه" للترفيه التي تدير أعمال الفرقة إنها تعد أيضا لبعض التغييرات لحماية البيئة، بما في ذلك استبدال البلاستيك بالورق في تصميمات الألبومات وبضائع المعجبين، كما تختبر عينة بلاستيكية قابلة للتحلل مصنوعة من نشاء الذرة.