الحكومة تحث على سرعة الحصول على الجرعات المعززة في مرافق رعاية المسنين

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مع انتقال كوريا الجنوبية تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، قررت الحكومة تسريع عملية التطعيم بجرعات معززة للمرضى والموظفين في مستشفيات كبار السن ومرافق رعاية المسنين والمصحات النفسية، وكذلك مراجعة قواعد الحجر الصحي ذات الصلة.وقال المسؤول بوزارة الصحة "سون يونغ ريه" أمس الأربعاء إنه من حيث المبدأ يتم إعطاء جرعات التعزيز بعد ستة أشهر من آخر جرعة، لكن سيتم تقديم ذلك التوقيت إلى خمسة أشهر للمنشآت عالية الخطورة.كما سيتم اختبار الموظفين في هذه المؤسسات مرة واحدة في الأسبوع بغض النظر عن حالة التطعيم. ويمكن لرؤساء الحكومات المحلية زيادة ذلك إلى مرتين في الأسبوع مراعاة لحالات تفشي العدوى الجماعية.وسيتم منح إعفاء من الاختبار الأسبوعي لأولئك الذين مضى أسبوعان على حصولهم على جرعة التعزيز.كما سيتم تعيين موظفين عموميين في مستشفيات المسنين لتكثيف عمليات التفتيش الميدانية.وقد أبلغت مستشفيات كبار السن ومرافق رعاية المسنين والمصحات النفسية عن أكثر من 2400 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ أغسطس، من بينها 160 عدوى جماعية وحالات للعدوى الاختراقية.