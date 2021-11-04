كوريا والمجر تتفقان على ترقية علاقاتهما إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس "مون جيه إين" قمة مع الرئيس المجري "يانوش أدير" أمس الأربعاء، واتفقا على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى المشاركة الاستراتيجية.وأعلن الرئيس "مون" عن الاتفاق في المؤتمر الصحفي المشترك بعد المحادثات التي انعقدت في بودابست. وقال "مون" إن الجانبين أشادا بأن التجارة الثنائية بين كوريا الجنوبية والمجر وصلت إلى مستوى قياسي في العام الماضي على الرغم من جائحة كورونا.واتفق "مون" و"أدير" على زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل معا لتوسيع التجارة الثنائية في الصناعات الواعدة، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات. وأضاف "مون" أن الجانبين اتفقا على السعي إلى توثيق التعاون في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أزمة تغير المناخ وقضايا الرعاية الصحية.كما تبادل الرئيسان الآراء حول كيفية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واتفقا على التعاون الوثيق للمساهمة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.وقال "مون" إن الرئيس "أدير" أعرب عن دعمه لجهود سيول لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام في المنطقة، من خلال الحوار والتعاون.