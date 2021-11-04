رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يؤكد سيطرة كوريا الشمالية على جيشها

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن كوريا الشمالية تسيطر جيدا على جيشها وأسلحتها، ومن غير المرجح أن يقع حادث عرضي.وأصدر الجنرال "مارك ميلي" هذا التقييم أمس الأربعاء في منتدى استضافه معهد "آسبن" للأبحاث في واشنطن.وعند سؤاله عن درجة سيطرة كوريا الشمالية على الأمن الداخلي، قال "ميلي" إن حكومة كوريا الشمالية في هذه المرحلة تبدو مستقرة ولديها سيطرة جيدة على جيشها وأنظمتها وجميع أسلحتها. وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يقع حادث عرضي في كوريا الشمالية، مشيرا إلى سيطرتها الشديدة على أنظمتها.وفيما يتعلق بالقدرات والأهداف العسكرية لكوريا الشمالية، قال "ميلي" إن كوريا الشمالية تعد واحدة من أصعب الدول على وجه الأرض في اكتشاف النوايا، ويعود ذلك إلى كونها مجتمعا شموليا مغلقا للغاية. لكنه أضاف أن جيوش كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قادرة للغاية، ويمكن للقوات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التعامل مع أي شيء تفكر فيه كوريا الشمالية.