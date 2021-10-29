كوريا تسجل 2482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم اكتشاف 2482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأربعاء، وهو ثالث يوم منذ بدء المرحلة الأولى من العودة إلى الحياة الطبيعية في كوريا، نحو نظام التعايش مع وباء كورونا.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة والوقاية منها بأن الإصابات التي تم اكتشافها بالأمس رفعت عدد الحالات التراكمي إلى 373 ألفا و120 حالة حتى الآن.ورغم أن الرقم الذي تم تسجيله بالأمس كان أقل من اليوم الأسبق بمقدار 185 حالة، إلا أن عدد الحالات اليومية الجديدة ظل في مستوى يقترب من مستوى 2500 حالة لليوم الثاني على التوالي.من ناحية أخرى، زاد عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس في كوريا كما زاد حجم انتشار الوباء في البلاد نتيجة لتخفيف اجراءات الحجر الصحي تماشيا مع قرار الحكومة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.وبلغ عدد الوفيات بالأمس 24 وفاة، وهو أكبررقم يومي منذ يوم 12 من شهر يناير الماضي، وأيضا منذ بدء الموجة الرابعة من انتشار الوباء في كوريا في أوائل شهر يوليو الماضي.يذكر أن عدد الوفيات بلغ 9 وفيات يوم 1 من هذا الشهر، ثم 16 في اليوم الثاني، و18 في اليوم الثالث.وبهذا بلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمية ألفين و916 وفاة حتى أمس، وبلغ معدل الوفيات 0.78 %.