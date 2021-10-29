البنك المركزي الكوري يؤكد محدودية تأثير تقليص مشتريات السندات الأمريكية على كوريا

Photo : YONHAP News

قال البنك المركزي الكوري إن القرار الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالبدء في تقليص مشترياته من السندات قد جاء متطابقا مع توقعات السوق، مؤكدا محدودية تأثير القرار على السوق الكورية.جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي صباح اليوم لمتابعة الأوضاع برئاسة نائب محافظ البنك "بارك جونغ صوك"، حيث تمت مراجعة أوضاع السوق المالية الأمريكية بعد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثيره على السوق المحلية الكورية.وقال البنك المركزي الكوري إن قرار اللجنة كان متوقعا، ولذلك فقد أظهرت الأسواق المالية الدولية استقرارا، لكنه أشار إلى أن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بقرارات السياسة المالية الأمريكية الأخرى مثل سرعة التقليص وموعد رفع سعر الفائدة، لا تزال قائمة، وبالتالي فسوف يقوم البنك المركزي الكوري بتعزيز مراقبته لأوضاع الأسواق واتخاذ الخطوات الضرورية لاستقرارها بما في ذلك شراء سندات الخزانة.وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقليص حجم شراء السندات بمقدار 15 مليار دولار شهريا بدءا من شهر نوفمبر.