كوريا تمنح 290 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا إلى فيتنام

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صرحت وزارة الخارجية الكورية ومركز التعامل مع الطوارئ وهيئة مراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم بأن الحكومة الكورية قررت منح 290 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا بشكل إضافي إلى فيتنام.ومن المتوقع أن تصل تلك الجرعات إلى هناك في غضون اليوم.يشار إلى أن الحكومة الكورية كانت قدمت مليونا و100 الف جرعة من نفس النوع من اللقاحات إلى فيتنام في الشهر الماضي.وأعربت الحكومة الكورية عن تطلعها لأن تساهم هذه الجرعات الإضافية في جهود المجتمع الدولي للتغلب على أزمة كورونا، وتعزيز الصداقة والتعاون مع فيتنام.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، شهدت فيتنام حوالي 30 الف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمية هناك حوالي 932 ألف حالة حتى الآن، وقد توفي حوالي 22 ألفا من بين المصابين.