بدء الفترة الخاصة للحجر الصحي استعدادا لامتحان دخول الجامعات اليوم

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حددت وزارة التعليم الكورية الفترة من اليوم وحتى السابع عشر من نوفمبر الجاري كفترة خاصة للحجر الصحي، وذلك قبيل أسبوعين من إجراء الامتحان الوطني لدخول الجامعات للعام القادم.وفي هذا السياق، من المقرر أن يتم إجراء تفتيشات للحجر الصحي في الأماكن التي يزورها الكثير من الممتحنين خلال هذه الفترة، بما في ذلك المعاهد الخاصة وغرف الكمبيوتر وغرف الغناء ومقاهي الدراسة وغيرها من المرافق متعددة الاستخدامات.كما ستتم مراجعة خطط الحجر الصحي الذاتية للجامعات التي ستجري مقابلات مع الطلاب المرشحين.وبدءا من يوم 11 من هذا الشهر، أي قبل أسبوع واحد من امتحان دخول الجامعات، سيتم تحويل جميع الدروس في المدارس الثانوية في كوريا إلى دروس عبر الإنترنت.وفي يوم الـ17، أي قبل يوم واحد من إجراء الامتحان، سيتم تمديد وقت الدوام في العيادات الخاصة بالوباء، التابعة لمراكز الصحة العامة في مختلف أرجاء البلاد حتى الساعة العاشرة مساء.وفي هذا السياق، طلب نائب وزير التعليم "جون جونغ تشول" من الممتحنين الذين يتوجب عليهم الخضوع للفحوص الوبائية يوم 17 من هذا الشهر، زيارة مراكز الصحة والإبلاغ بأنهم ممتحنون.ومن أجل خدمة الممتحنين المنعزلين سيتم إعداد 620 غرفة للامتحان في أماكن مختلفة، إلى جانب إعداد 244 سريرا في مراكز العلاج هذا العام مثلما كان عليه الوضع في العام الماضي.وتخطط الوزارة أيضا لتخصيص المزيد من أمكان الامتحان حسب عدد المصابين أو المنعزلين من الممتحنين.وطلبت الوزارة من الممتحنين الذين تلقوا إشعارا بالإصابة أو العزل الذاتي تلقي المساعدات الضرورية لأخذ الامتحان من خلال إخبار الهيئات التعليمية المختصة.