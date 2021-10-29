السلطات العسكرية الكورية تدرس توسيع استخدام الهواتف النقالة بين الجنود

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تدرس السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية خطة تسمح للجنود باستخدام الهواتف المحمولة في أوقات الدوام من الأيام العادية.وفي هذا السياق، بدأت وزارة الدفاع الكورية في إجراء التجربة الأولى لاستخدام الهواتف النقالة في أثناء الدوام على حوالي 5 آلاف جندي في الفرقة الخامسة عشرة التابعة للقوات البرية منذ الأول من هذا الشهر، وسوف تستمر فترة التجربة حتى أوائل شهر فبراير من العام القادم.يشار إلى أن أوقات استخدام الجنود الهواتف النقالة محددة حاليا بما بعد أوقات الدوام، أي من السادسة إلى التاسعة مساء في الأيام العادية، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة التاسعة مساء في نهاية الأسبوع، إلا أن التجربة تستهدف التعرف على مدى ملاءمة توسيع أوقات الاستخدام ليشمل أوقات الدوام أيضا.وجاءت هذه الخطوة تلبية لتوصية من "اللجنة المدنية الحكومية العسكرية المشتركة لتحسين ثقافة الجيش"، والتي انتهى عملها في الشهر الماضي، بتحسين سياسة استخدام الهواتف النقالة من أجل تواصل الجنود مع أسرهم والمجتمع وتوفير الظروف الملائمة للتطوير الذاتي.وتخطط وزارة الدفاع لتحليل العوامل الإيجابية والسلبية لاستخدام الهواتف النقالة في أثناء الدوام في فترة التجربة الأولى وبالتالي اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري التجربة الثانية في الفترة من مارس إلى يونيو من العام القادم.