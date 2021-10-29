موديز تحافظ على توقعات نمو كوريا لعام 2021 عند 4%

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حافظت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام، بينما قللت من توقعاتها لمجموعة العشرين من الاقتصادات المتقدمة.وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية يوم أمس الخميس إن دول مجموعة العشرين ستنمو بمتوسط يبلغ 5.8% هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعات أغسطس.وأشارت الوكالة إلى ضعف التفاؤل فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع التضخم والتباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة والصين.أما بالنسبة للاقتصاد الكوري الجنوبي، فقد أبقت وكالة موديز على توقعاتها لعام 2021 دون تغيير عند 4%.كما أبقت على توقعاتها للنمو للاقتصاد الكوري، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، دون تغيير عند 3.2% في العام القادم، و2.7% في عام 2023.