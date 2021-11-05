الحكومة تسعى إلى معالجة نقص سائل عادم الديزل الناجم عن قيود التصدير الصينية

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عقدت اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي بالمكتب الرئاسي اجتماعا يوم أمس الخميس، ناقشت فيه إجراءات معالجة النقص في سائل عادل الديزل الناجم عن قيود الصادرات الصينية.واستعرض الأوضاع المشاركون بمن فيهم المساعد الرئاسي الأول للشؤون الاقتصادية "آن إيل وان"، وتعهدوا ببذل الجهود لتعزيز المناقشات الدبلوماسية مع الدول ذات الصلة لضمان استقرار الإمدادات.وقالت وزارة الخارجية أيضا إنها تسعى للتعاون مع بكين من خلال مختلف القنوات الدبلوماسية الثنائية لتسريع الاختبارات المسبقة على منتجات التصدير.وقال المتحدث باسم الوزارة "تشيه يونغ سام" إن البعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية في الصين، بما في ذلك السفارة الكورية، تحاول أيضا المساعدة بسرعة في جلب سائل عادم الديزل الصيني، الذي وقعت شركات كورية بالفعل صفقات لشرائه.يُذكر أن محلول اليوريا المائي يستخدم في محركات الديزل الحديثة للتحكم في الانبعاثات. وتعتمد كوريا الجنوبية بدرجة كبيرة على الواردات من الصين حيث تمثل ثلثي واردات البلاد من تلك المادة.وقد فرضت الصين عمليات تفتيش على المنتج، مما أدى إلى تأخير الواردات.