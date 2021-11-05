واشنطن تؤكد استمرارها في الالتزام بالعقوبات على كوريا الشمالية

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جددت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على ضرورة استمرار العقوبات ضد كوريا الشمالية، وحثت بيونغ يانغ على الامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى الحوار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الولايات المتحدة "ما زالت ملتزمة" بنظام العقوبات. وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الحالية، للحد من قدرة كوريا الشمالية على الحصول على الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة.ويبدو أن الولايات المتحدة تعبر من خلال تلك التصريحات عن معارضتها لمحاولة الصين وروسيا تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، بعد أن قدمتا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا يطالب برفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وكرر "برايس" التأكيد على أن الولايات المتحدة تواصل السعي إلى دبلوماسية مستدامة وجادة مع كوريا الشمالية، داعيا بيونغ يانغ إلى الامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى المناقشات.وأضاف أن هدف واشنطن يظل هو الإخلاء التام لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.