الرئيس مون يعقد قمة مع مجموعة فيسغراد

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عقد الرئيس "مون جيه إين" سلسلة من محادثات القمة مع قادة أربع دول في وسط أوربا أمس الخميس، خلال زيارته الرسمية إلى المجر.فقد عقد الرئيس في البداية قمة مع قادة المجموعة المكونة من المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، المعروفة باسم "فيسغراد".وفي القمة التي عُقدت في بودابست، قال "مون" إن كوريا الجنوبية والدول الأوربية ستقود عصر الثورة الصناعية الرابعة إذا جمعت بين قدرات العلوم الأساسية لدول فيسغراد والقدرة التنافسية لكوريا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم التطبيقية.وفي بيان مشترك عقب القمة، قال الجانبان إنهما اتفقا على تعميق التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لتحقيق الانتقال الأفضل نحو العصر الرقمي والأخضر.ويعتزم رؤساء تلك الدول البحث عن سبل مختلفة للتعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك اقتصاد الهيدروجين، لخلق زخم جديد للنمو استعدادا لحياد الكربون.وأكد القادة مجددا على أهمية استئناف الحوار المستدام بين جميع الأطراف المعنية، من خلال التنفيذ الكامل والعاجل للالتزامات السابقة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وعقب القمة مع المجموعة، عقد "مون" محادثات قمة ثنائية منفصلة مع قادة سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا.