تقارير تحذر من قدرة كوريا الشمالية على تصنيع 20 قنبلة نووية سنويا

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حذرت تقارير نشرتها وسائل إعلام عالمية من أن كوريا الشمالية لديها القدرة على إنتاج المزيد من اليورانيوم اللازم للأسلحة النووية بمقدار يفوق ما كان معروفا في السابق.ووفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس، توصل مركز الأمن والتعاون الدولي بجامعة "ستانفورد" في الولايات المتحدة إلى هذه النتيجة بعد تحليل صور الأقمار الصناعية لمنشأة تعدين اليورانيوم في "بيونغ سان" في كوريا الشمالية، في الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020.وأجرى المركز تحليله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتبع التغييرات في إزالة الغابات واستخدام الأراضي لدراسة أنشطة تعدين اليورانيوم في الشمال.وقال الباحثون في التقرير إن إنتاج كوريا الشمالية السنوي من اليورانيوم كان يقدر في السابق بحوالي 30 ألف طن متري، ولكن قد تصل الطاقة الاستخراجية القصوى لديها إلى 360 ألف طن متري سنويا.وقالت الصحيفة إن هذه التقديرات تشير إلى أن كوريا الشمالية لديها القدرة على معالجة مركزات اليورانيوم للحصول على ما يصل إلى 340 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب سنويا، وهو ما يكفي لصنع أكثر من 20 قنبلة نووية.