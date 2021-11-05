كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع عشر في سبتمبر

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع عشر على التوالي في سبتمبر، على خلفية الفائض غير المسبوق في حساب النقل.ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل فائض الحساب الجاري للبلاد 10.07 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، وهو الشهر السابع عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا فائضا منذ مايو من العام الماضي، لكن الفائض انخفض بمقدار 270 مليون دولار عن العام الماضي.وارتفعت الصادرات بنسبة 14.5% على أساس سنوي إلى 56.4 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 26.3% على أساس سنوي إلى 46.9 مليار دولار.وسجل قطاع الخدمات عجزا قدره 20 مليون دولار في سبتمبر، لكن العجز تقلص من قيمته في العام السابق البالغة 2.08 مليار دولار.وعلى الرغم من العجز، فقد ارتفع فائض حساب النقل إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 2.06 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة حادة من 290 مليون دولار المسجلة قبل عام.