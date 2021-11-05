اتفاق دولي على إغلاق محطات الكهرباء بالفحم على مراحل

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اتفقت حوالي 40 دولة حول العالم، بما فيها كوريا الجنوبية وكندا وبولندا وأوكرانيا وفيتنام، على خطة متوسطة وطويلة المدى لإغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم على مراحل.وصرحت الحكومة البريطانية بأن هذه الدول وافقت على بيان في هذا الشأن خلال أعمال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي الذي يقام حاليا في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.وأوضحت أن 18 دولة، بما في ذلك بولندا وفيتنام وتشيلي، شاركت في سياسة إغلاق المحطات لأول مرة.وقررت الدول المشاركة في البيان التوقف فورا عن الاستثمار في بناء المحطات الجديدة من هذا النوع والإسراع بإدخال الطاقة النظيفة، كما قررت أيضا التوقف نهائيا عن توليد الكهرباء بالفحم في العقد الثالث من هذا القرن في الدول المتقدمة، وفي العقد الرابع في بقية الدول النامية.يشار إلى أن عددا من الدول التي تستهلك كميات كبيرة من الفحم لم تشارك في البيان، وهو ما يعني محدودية فعاليته، بينما انتقدت بعض الجماعات المدنية البيان مؤكدة على أن موعد الإغلاق متأخر للغاية رغم الحاجة الملحة لمواجهة تغير المناخ.بالإضافة إلى ذلك تعهدت حوالي 20 دولة بإيقاف التمويل العام حتى نهاية العام القادم إلى مشروعات الوقود الأحفوري في الخارج، التي تكون غير مزودة بأجهزة لتخفيض انبعاثات الكربون.