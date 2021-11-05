تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب الكوريين

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تشهد كوريا الجنوبية حاليا تنفيذ عمليات تطعيم المراهقين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات حوالي 530 ألفا من هذه الفئة العمرية، بنسبة 19%.وفي الأسبوع الماضي بلغ معدل عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بين التلاميذ والطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية 349 حالة يوميا وهو الأعلى مستوى منذ تفشي الوباء في كوريا.كما زادت نسبة حالات الإصابة بعد تلقي الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحات لتبلغ مستوى 30%.ومن أجل تقليل هذا النوع من حالات الإصابة بين هذه الفئة العمرية ستجري السلطات الصحية تطعيما إضافيا للمقيمين والعاملين في مستشفيات ومراكز العناية بعد مرور 5 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، كما تخطط أيضا لإرسال رسائل نصية فردية تخبر بقية أفراد تلك الفئة بتلقي التطعيم الإضافي قبل 3 أسابيع من موعده.وفيما يتعلق بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل طارئ على التطعيم بلقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة، تنوي الحكومة الكورية دراسة هذه المسألة لكنها لا تنوي الإسراع في تنفيذها.وينصح الخبراءُ الأطفالَ والمراهقين الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة والمناعة الضعيفة بتلقي اللقاحات بشكل إيجابي.