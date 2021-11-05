إقامة عرض غنائي كبير هذا الشهر في ظل استعادة الحياة الطبيعية

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من المتوقع أن يقام عرض غنائي كبير يتجمع فيه آلاف المتفرجين بالتوازي مع عودة كوريا إلى الحياة الطبيعية التي تقلصت كثيرا نتيجة لجائحة كورونا.وفي هذا السياق، من المقرر أن تنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والمؤسسة الكورية للتبادلات الدولية "عرض الكي بوب العالمي لعام 2021" في الساعة السابعة من مساء يوم الـ14 من هذا الشهر في مجمع "كينتكس" للمعارض بمدينة "كو يانغ" في مدينة "إيل سان" بمقاطعة كيونغ كي.ويأتي هذا العرض على هامش مهرجان الثقافة الكورية، وسوف يستوعب حوالي 3 آلاف متفرج ليصبح أول عرض غنائي كبير يقام على مستوى الحكومة بعد تفعيل نظام استعادة الحياة الطبيعية على مراحل.وقد ظلت الوزارة والمؤسسة تحضران للعرض خارج شبكة الإنترنت بحيث يحضره حوالي ألفيْ متفرج، إلا أنهما قررتا زيادة عدد المتفرجين ليبلغ 3 آلاف.ومن المتوقع أن يشارك في العرض عدد كبير من مطربي الكي بوب البارزين، بمن فيهم فرق "إن سي تي دريم" و"إسبا" و"إتزي" و"شايني كي".ومن المقرر أن تبدأ عملية حجز تذاكر العرض في الأسبوع القادم.