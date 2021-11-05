ستاربكس توقف استعمال أكواب المرة الواحدة في سيول

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قررت شركة المقاهي العالمية "ستاربكس" وقف استعمال الأكواب التي تستخدم لاحتساء القهوة والمشروبات الأخرى مرة واحدة فقط، في مدينة سيول بعد أن نفذت ذلك في جزيرة "جيجو".وصرحت شركة "ستاربكس كوريا" بأنها ستجرب تشغيل 12 مقهى خاليا من هذا النوع من الأكواب بالقرب من مقر بلدية سيول بدءا من يوم الغد السبت.ويمكن التعرف على هذه المقاهي عبر تطبيق الشركة، حيث سيتم فيها تقديم جميع المشروبات باستخدام أكواب المقاهي العادية، أو الأكواب الشخصية للعملاء.وعند استعمال أكواب متعددة الاستخدام سيدفع المستهلكون ألف وان كضمان ثم يمكنهم استرجاع المبلغ بعد وضع الأكواب المستخدمة في أجهزة الإرجاع المركبة في تلك المقاهي أو في 14 مكانا في وسط سيول.وقد سبق للشركة أن قامت بتجربة تشغيل 4 مقاهٍ خالية من الأكواب المستخدمة لمرة واحدة في جزيرة "جيجو" في شهر يوليو الماضي. وبعد مرور 3 أشهر من ذلك، اتضح أنها نجحت في تقليل استخدام هذه الأكواب بمقدار 200 ألف كوب من هذا النوع.يذكر أن ستاربوكس تخطط لتحويل جميع المقاهي في جيجو إلى مقاه خالية من هذه الأكواب في غضون هذا العام، وتحويل جميع المقاهي في سيول في العام القادم، ثم تحويل جميع المقاهي التابعة لها في مختلف أنحاء البلاد حتى عام 2025.