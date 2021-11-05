تخفيف القيود على دخول العمال الأجانب في كوريا

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من المتوقع أن يتم تخفيف القيود المفروضة في كوريا على دخول العمال الأجانب، بعد أن كان قد تم تعزيزها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقالت وزارة التوظيف والعمل الكورية إن اجتماع مركز التعامل مع وباء كورونا الذي عقد في مجمع الحكومة في سيول بالأمس قرر تطبيع عملية دخول الأجانب الذين اتخذوا احترازات الحجر الصحي قبل وبعد دخول البلاد، بما في ذلك تلقي التطعيمات، بدءا من نهاية هذا الشهر.وقد ظلت الحكومة الكورية تقيد عملية دخول العمال الأجانب منذ تفشي وباء كورونا في كوريا في العام الماضي، كما كانت تسمح لهم بالدخول فقط بعد تقديمهم شهادة تؤكد خلوهم من الإصابة بالفيروس تتضمن نتائج اختبار "بي سي آر"، وخضوعهم لعزل صحي لمدة 14 يوما.ونتيجة لذلك، انخفض عدد العمال الأجانب الذين دخلوا كوريا من حوالي 50 ألفا قبل تفشي الوباء إلى حوالي 5 آلاف فقط في الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى أن تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة والقرى الزراعية والسمكية من قلة القوى العاملة.وقد قررت الحكومة الكورية الموافقة مبدئيا على دخول العمال الأجانب القادمين من 16 دولة مدرجة في نظام تصاريح العمل الذي يسمح للعمال الأجانب بالحصول قانونيا على فرص عمل في كوريا.