60% من الكوريين يؤيدون مرشح المعارضة للرئاسة

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أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن ما يقرب من 6 من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبين يعتقدون أن مرشح المعارضة ينبغي أن يُنتخب رئيسا لكوريا الجنوبية في العام القادم.وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة "غالوب كوريا" على ألف من المواطنين البالغين في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس، قال 57% من المشاركين إنه يجب انتخاب مرشح معارض، بينما أجاب 33% بأنه يجب انتخاب مرشح الحزب الحاكم لمواصلة الحكومة الحالية، وامتنع 11% عن الإجابة.وأظهر الاستطلاع زيادة مؤيدي التغيير بمقدار 5 نقاط مئوية عن الشهر السابق، وانخفاض مؤيدي استمرار الإدارة الحالية بمقدار نقطتين مئويتين، مع اتساع الفجوة إلى 24 نقطة مئوية.ومن بين المعتدلين دعا 61% إلى تغيير الإدارة، ارتفاعا من 54% في الشهر السابق.وردا على سؤال حول الاختيار من بين المرشحين من جميع الأحزاب، اختار 26% مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ"، وتلاه المرشح الرئيسي عن حزب "قوة الشعب" المعارض "يون صوك يول" بنسبة 24%، كما حصل "هونغ جون بيو" من الحزب المعارض أيضا على 15%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3 نقاط مئوية، مع مستوى ثقة 95%.