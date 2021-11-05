نمو أسعار المعكرونة سريعة التحضير بأسرع وتيرة فيما يقرب من 13 عاما

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ارتفعت أسعار المعكرونة سريعة التحضير أو "راميون" في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 13 عاما، في شهر أكتوبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، ارتفع سعر المكرونة سريعة التحضير بنسبة 11% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق. ويعد الارتفاع هو الأكبر على أساس سنوي منذ فبراير 2009، عندما قفز السعر بنسبة 14,3% على أساس سنوي.وقد بدأ صانعو المعكرونة الرئيسيون في كوريا الجنوبية، بما في ذلك "نونغ شيم" و"سام يانغ فودز"، في رفع الأسعار في أغسطس، مشيرين إلى الزيادات في المواد الخام مثل الدقيق وزيت النخيل.ووصل مؤشر أسعار المستهلك للأغذية المصنعة في البلاد، بما في ذلك راميون، إلى 109,89 نقطة في أكتوبر، بزيادة نسبتها 3,1% مقارنة بالعام السابق. ويعتبر ذلك أكبر نمو منذ نوفمبر 2014، عندما نما المؤشر بنسبة 3,3%.