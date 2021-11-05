الحكومة الكورية تناقش نقص اليوريا وطلب المعلومات الأمريكي

Photo : YONHAP News

عقدت الحكومة الكورية اجتماعا للشؤون الاستراتيجية الاقتصادية بعد ظهر أمس الأحد لمناقشة طلب الولايات المتحدة من مصنعي الرقائق تقديم معلومات عن أعمالهم، ومشكلة نقص المعروض من سائل اليوريا الذي يستخدم في تقليل عادم الديزل.وقالت وزارة المالية والاقتصاد إن الاجتماع الحكومي رفيع المستوى، برئاسة وزير المالية هونغ نام كي، ناقش القضايا الاقتصادية الرئيسية، وكان الموضوع الرئيسي في الاجتماع هو نقص محلول اليوريا، وهو سائل يستخدم في مركبات الديزل لتقليل الانبعاثات. وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الصين في إمدادات هذا السائل، لكن بكين خفضت مؤخرا من صادراتها بسبب نقص الفحم.وظلت الحكومة الكورية تطلب من الصين تسريع إجراءات التصدير، بينما تسعى لاستيراد اليوريا من دول أخرى.وناقش الاجتماع الاستراتيجي أيضا طلب الحكومة الأمريكية بأن تقوم شركات تصنيع الرقائق العالمية بتسليم معلومات عن سلسلة التوريد الخاصة بالطلبات والمخزون والمبيعات بحلول اليوم الاثنين.