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السلطات الصحية الكورية تبدأ في التطعيم بجرعات معززة لمتلقي لقاح يانسن

Write: 2021-11-08 10:12:55

السلطات الصحية الكورية تبدأ في التطعيم بجرعات معززة لمتلقي لقاح يانسن

Photo : YONHAP News

ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في إعطاء جرعات معززة مضادة لفيروس كورونا لحوالي أربعة ملايين من الذين تلقوا لقاح "يانسن" من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون"، اعتبارا من اليوم الاثنين.
وسوف يحصل معظم الأشخاص المؤهلين على لقاح موديرنا كجرعة معززة، كما تتوفر لقاحات فايزر ويانسن لأولئك الذين يريدون تلك اللقاحات.
وأوصى الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم بأن يحصل متلقو لقاح يانسن على جرعة معززة بمجرد توفرها بعد شهرين من تلقيهم التطعيم، وذلك في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بينهم.
ويتم إعطاء جرعات إضافية للأشخاص في الخمسينيات من العمر والمجموعات ذات الأولوية بمن في ذلك العاملون الصحيون والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، بعد ستة أشهر من تلقيهم التطعيم. وسوف يتم تطعيم هؤلاء الأشخاص اعتبارا من يوم 15 نوفمبر.



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