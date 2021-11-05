الحكومة الكورية تستورد 20 ألف لتر من محلول اليوريا من أستراليا هذا الأسبوع

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قررت الحكومة الكورية استيراد 20 ألف لتر من محلول اليوريا المائي، وهو مادة مضافة تستخدم في سيارات الديزل لتقليل الانبعاثات، من أستراليا، في غضون هذا الأسبوع.وأعلنت الحكومة عن هذا القرار أمس الأحد بعد اجتماع رفيع المستوى بشأن الاستراتيجية الاقتصادية برئاسة وزير المالية هونغ نام كي. وتخطط الحكومة لتحميل تلك الشحنات على متن طائرات عسكرية لجلبها بسرعة.ومع ذلك، فإن كمية 20 ألف لتر لا تكفي لتلبية الطلب اليومي، ولذلك تخطط الحكومة الكورية للتشاور مع فيتنام ومنتجي اليوريا الآخرين لاستكشاف طرق لاستيراد آلاف الأطنان خلال هذا العام. وسوف تواصل الحكومة إجراء مناقشات دبلوماسية مع الصين لتسريع عمليات التخليص الجمركي للطلبات التي كان من المفترض شحنها إلى كوريا الجنوبية بموجب العقود الحالية.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة للقضاء على التلاعب في السوق، مثل التخزين ورفع الأسعار.