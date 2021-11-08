معدل نمو الدَيْن الوطني الكوري إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الأسرع بين 35 دولة

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من المتوقع أن يكون معدل نمو الدَيْن الوطني لكوريا الجنوبية بالنسبة لحجم الاقتصاد على مدى السنوات الخمس القادمة هو الأسرع بين 35 اقتصادا متقدما.ووفقا لتقرير المراقبة المالية الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل الدَيْن العام لكوريا الجنوبية إلى 66,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 15,4% مقارنة بالرقم المسجل هذا العام، كما يعد أكبر زيادة بين 35 اقتصادا مصنفا ضمن الاقتصادات المتطورة من قبل صندوق النقد الدولي.ومن المتوقع أن ينخفض الرقم الخاص بالدول المتقدمة بمقدار 3%، من 121,6% خلال الفترة المذكورة.ويذكر أن نسبة الدَيْن الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي مفهوم يقارن الدَيْن القومي لدولة ما بحجم اقتصادها، وبالتالي فإن النسب الأعلى في هذا الصدد تؤدي إلى تراجع مصداقية الدولة.