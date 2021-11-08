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الاقتصادية

معدل نمو الدَيْن الوطني الكوري إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الأسرع بين 35 دولة

Write: 2021-11-08 11:05:28

معدل نمو الدَيْن الوطني الكوري إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الأسرع بين 35 دولة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يكون معدل نمو الدَيْن الوطني لكوريا الجنوبية بالنسبة لحجم الاقتصاد على مدى السنوات الخمس القادمة هو الأسرع بين 35 اقتصادا متقدما.
ووفقا لتقرير المراقبة المالية الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل الدَيْن العام لكوريا الجنوبية إلى 66,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 15,4% مقارنة بالرقم المسجل هذا العام، كما يعد أكبر زيادة بين 35 اقتصادا مصنفا ضمن الاقتصادات المتطورة من قبل صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن ينخفض الرقم الخاص بالدول المتقدمة بمقدار 3%، من 121,6% خلال الفترة المذكورة.
ويذكر أن نسبة الدَيْن الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي مفهوم يقارن الدَيْن القومي لدولة ما بحجم اقتصادها، وبالتالي فإن النسب الأعلى في هذا الصدد تؤدي إلى تراجع مصداقية الدولة.

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