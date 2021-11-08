معدل العدوى بفيروس كورونا في كوريا يرتفع إلى 1,2

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن معدل العدوى بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 1,2 الأسبوع الماضي، مسجلا أعلى رقم منذ منتصف يوليو الماضي.وأوضح "لي سُنغ أو" وكيل وزارة الداخلية والسلامة، في اجتماع حكومي، أن المعدل قد ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.ويشير هذا المعدل إلى متوسط عدد الأشخاص الذين يصيبهم مريض واحد بفيروس كورونا، ويذل الرقم الذي يساوي أو يزيد عن واحد أن الفيروس ينتشر. وأضاف المسؤول أن متوسط الإصابات بفيروس كورونا يوميا وصل إلى 2133 إصابة الأسبوع الماضي، وهو الأكبر منذ الأسبوع الخامس من سبتمبر.وقد تجاوز المعدل مستوى ألفيْن مرة أخرى لأول مرة منذ خمسة أسابيع. وقال إن المعدل اليومي للمرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة قد بلغ 365 الأسبوع الماضي، بزيادة 9,6% مقارنة بالأسبوع السابق.كما توفي 18 شخصا من الماصببين بالفيروس في المتوسط الأسبوع الماضي، وكان معظمهم فوق سن الـ60.وأشار "لي" أيضا إلى أن الحكومة قامت بتأمين أكثر من ألف و760 سريرا في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا بموجب أمر إداري صدر الأسبوع الماضي، استعدادا لارتفاع عدد الإصابات بعد أن تم تخفيف التباعد الاجتماعي.