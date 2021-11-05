انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا إلى أقل من ألفين

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شهد عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية انخفاضا ليصل إلى 1760 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب انخفاض عدد الخاضعين للاختبارات في عطلة نهاية الأسبوع.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة 2133 حالة في الأسبوع الماضي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المتوسط اليومي لحالات الإصابة الجديدة مستوى ألفي حالة منذ 5 أسابيع.كما شهد متوسط عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الصحية الحرجة زيادة في الأسبوع الماضي بنسبة حوالي 10%، ليصل إلى 364 مريضا.وبلغ معدل استكمال التطعيم بلقاحات كورونا 76.6% من إجمالي سكان البلاد، فيما بلغ معدل التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاحات 80.9%.وقالت السلطات الصحية الكورية إن مؤشر العدوى بفيروس كورونا بلغ 1.2 نقطة، مسجلا بذلك زيادة للأسبوع الثالث على التوالي، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف شهر يوليو الماضي.