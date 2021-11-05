الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد تخزين محلول اليوريا

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بدأت الحكومة الكورية اليوم الاثنين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسة تخزين محلول اليوريا المائي واليوريا.وبموحب هذه الإجراءات التي سيستمر تطبيقها حتى نهاية هذا العام، سيكون منتجو محلول اليوريا ومستوردوه وبائعوه عرضة لعقوبة السجن لما يصل إلى 3 أعوام، أو غرامة مالية تصل إلى 100 مليون وون، إذا تجاوز حجم مخزونهم من محلول اليوريا 10% من متوسط حجم مبيعاتهم الشهرية مقارنة بالعام الماضي.وأعلنت وزارة البيئة عن تشكيل فريق مشترك مع وزارة التجارة والنصاعة والطاقة ولجنة التجارة العادلة وهيئة الجمارك ووكالة الشرطة الوطنية، من أجل رقابة تخزين محلول اليوريا.جاء ذلك في اجتماع طارئ اليوم الاثنين لفريق العمل الحكومي الشامل الذي تم تشكيله برئاسة نائب وزير المالية ليعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توريد محلول اليوريا.كما قررت الحكومة استيراد 20 ألف لتر من محلول اليوريا المائي من أستراليا في غضون هذا الأسبوع، بحيث يتم تحميل تلك الشحنات على متن طائرات عسكرية لجلبها بسرعة.ومع ذلك، فإن كمية 20 ألف لتر لا تكفي لتلبية الطلب اليومي، ولذلك تخطط الحكومة الكورية للتشاور مع فيتنام ومنتجي اليوريا الآخرين لاستكشاف طرق لاستيراد آلاف الأطنان خلال هذا العام.