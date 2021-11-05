الحكومة تدرس توفير محلول اليوريا من المخزون العسكري

Photo : YONHAP News

تدرس الحكومة الكورية استخدام جزء من المخزون العسكري من محلول اليوريا المائي لمواجهة النقص في تلك المادة المضافة المستخدمة في مركبات الديزل لتقليل انبعاثات الغازات الملوثة.وقالت وزارة الدفاع اليوم الاثنين إنها تبحث مع الوزارات ذات الصلة سبل توفير جزء من مخزون محلول اليوريا العسكري للقطاع الخاص بشكل مؤقت.وتدرس وزارة الدفاع إمكانية توفير 200 ألف لتر من محلول اليوريا العسكري، لكن لم يتم تحديد الحجم النهائي حتى الآن.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "بو صنغ تشان" في موجز صحفي إن الوزارة تخطط لتوفير كميات من المخزون إلى الحد الذي لا يؤدي إلى تعطيل العمليات العسكرية.ومن المرجح أن يتم توفير محلول اليوريا العسكري للمجالات العاجلة أولا، وليس للشاحنات العادية، إذا تم اتخاذ قرار في هذا الشأن.