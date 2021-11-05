زيادة أحداث الترويج لكوريا الجنوبية بفضل شعبية مسلسل لعبة الحبار

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وسط زيادة الاهتمام بالثقافة الكورية في الولايات المتحدة الناجمة عن شعبية مسلسل الدراما الكوري "لعبة الحبار"، أصبحت الألعاب التقليدية الكورية وسيلة مهمة للترويج لكوريا الجنوبية.وقد تجمع أكثر من 500 شخص في حدث صغير يروج للثقافة الكورية باستخدام الألعاب التقليدية الكورية التي كان يلعبها الأطفال الكوريون خلال أعوام السبعينيات والثمانينيات وظهرت في مسلسل "لعبة الحبار"، بما فيها "ضوء أخضر، ضوء أحمر"، و"تقليب الورقة"، و"قرص العسل" أو "حلوى دالغونا"، ضمن فعاليات مهرجان الأفلام الآسيوية التي أقيمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.وقال "ستيفن بركس" الذي شارك في هذا الحدث إن الشيء الأكثر متعة في هذا اليوم هو الخروج والتمتع بالاحتفال مع بعض الأشخاص الذي يمارسون لعبة الحبار، مشيرا إلى أن مسلسل لعبة الحبار يعد من أكثر البرامج شعبية.ومن جانبه، قال اليوتيوبر الأمريكي "هيون إيتس" إن المشاركين تعلموا عن الثقافة الكورية، وأنه شارك في لعبة كان يلعبها في طفولته، ووصف الحدث بأنه كان رائعا حقا.وقالت "برييانا جودال" الفائزة بالجائزة النقدية الأولى بقيمة 456 دولارا إنها بالفعل من أشد المعجبين بالثقافة الكورية، وأنها ترغب دائما في التعرف على المزيد عن الثقافة الكورية.وقد أقيم حدث آخر أمس الأحد وسط مدينة لوس أنجلس لألعاب مسلسل لعبة الحبار، تنافس فيه المشاركون للحصول على جائزة للسفر إلى جزيرة جيجو الكورية.