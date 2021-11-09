الدولية اليابان لا تؤكد ولا تنفي تصريحات مبعوثها بشأن اقتراح نهاية الحرب

لم تؤكد الحكومة اليابانية ولم تنف التقارير التي تفيد بأن كبير مبعوثيها النوويين وصف اقتراح كوريا الجنوبية بإعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية بأنه "سابق لأوانه".

وردا على سؤال عما إذا كان التقرير الذي نشرته وكالة "كيودو" للأنباء صحيحا، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيكو إيسوزاكي" أمس الاثنين إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تتبادل وجهات النظر عن كثب بشأن كوريا الشمالية، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي، مشيرا إلى أن طوكيو أجرت مشاورات مع واشنطن وسيول بناء على موقفها وأن التعاون الثلاثي سوف يستمر.

وكانت وكالة أنباء كيودو قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن المبعوث النووي الياباني أعرب عن عدم موافقته على إعلان إنهاء الحرب خلال اجتماع عقد الشهر الماضي في واشنطن مع نظيريه الكوري الجنوبي والأمريكي. وأفادت وكالة الأنباء بأن "تاكيهيرو فوناكوشي" قال إنه "من السابق لأوانه مناقشة الاقتراح"، مشيرا إلى إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ.





