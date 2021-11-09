الحكومة الكورية تؤكد على ضرورة الإجماع الشعبي على نظام العمل 4 أيام أسبوعيا

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن فكرة تنفيذ أسبوع عمل مدته أربعة أيام على النحو الذي اقترحه المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" تتطلب إجماعا عاما كافيا.جاء ذلك في تحقيق سياسي في لجنة الميزانية التابعة للبرلمان أمس الاثنين، حيث أشار الوزير "هونغ" إلى أن الانتقال من أسبوع عمل مدته ستة أيام إلى أسبوع عمل مدته خمسة أيام استغرق عشر سنوات، وشدد على أن الإجماع العام ضروري حتى تترسخ التغييرات. وأوضح أن المناقشات ذات الصلة في مراحلها الأولى.وكان "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية القادمة قد قال في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي إن العمل أربعة أيام في الأسبوع يجب أن يتحقق في نهاية المطاف لتحقيق ساعات عمل أقصر وحياة أكثر إنسانية. وأشار إلى أن هذه ستكون على الأرجح مهمة طويلة الأمد ولكن يجب بذل الجهود للتبكير بتنفيذها بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة.وفي خطوة أبعد من ذلك، وضعت المرشحة الرئاسية لحزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" فكرة أسبوع العمل لمدة أربعة أيام ضمن تعهداتها الانتخابية.